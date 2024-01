Contagi da influenza e Covid nei bambini | il pediatra | «Non mandate i figli a scuola se stanno male»

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il dato deida-19 neiè sottostimato. Perché le famiglie non fanno i tamponi. Mentre i pronto soccorso a Roma soffrono. Ildel Bambin Gesù Andrea Campana illustra oggi la situazione degli ospedali trae Coronavirus. Mentre per le bronchioliti è già emergenza. Campana, in un’intervista a Repubblica Roma, fa anche un appello ai genitori: «Noni vostrise. Se hanno il raffreddore fategli mettere la mascherina». Secondo il professore dopo le feste la situazione è imbarazzante: «Gli accessi in pronto soccorso sono aumentati notevolmente. Su 22 posti letto ho 45ricoverati: li ho dovuti sistemare nelle chirurgie che al ...

Non siamo ancora al picco , previsto la prossima settimana, ma sono sempre più gli italiani alle prese con l' Influenza , con numeri già elevati per ... (ilmattino)

Non siamo ancora al picco , previsto la prossima settimana, ma sono sempre più gli italiani alle prese con l' Influenza , con numeri già elevati per ... (ilmessaggero)

Non siamo ancora al picco , previsto la prossima settimana, ma sono sempre più gli italiani alle prese con l' Influenza , con numeri già elevati per ... (ilmessaggero)

Non siamo ancora al picco , previsto la prossima settimana, ma sono sempre più gli italiani alle prese con l' Influenza , con numeri già elevati per ... (ilmessaggero)

In giro con la tosse , senza mascherina e per nulla intenzionati a proteggersi con il vaccino. Che si tratti di virus influenza li o di Covid , gli ... (ilmessaggero)

Il dato deida Covid - 19 nei bambini è sottostimato. Perché le famiglie non fanno i tamponi. Mentre i ...del Bambin Gesù Andrea Campana illustra oggi la situazione degli ospedali tra...Nella settimana tra il 25 ed il 31 dicembre sono stati quasi 1600 iper l'. Lo rileva la rete dei medici sentinella. Cresce l'incidenza: 17,5 casi ogni mille assistiti. In particolare colpiti i bambini. Fra 0 - 4 anni 42,5 su 1000 rispetto ai 32,5 su ...Nella settimana tra il 25 ed il 31 dicembre sono stati quasi 1600 i contagi per l’influenza. Lo rileva la rete dei medici sentinella. Cresce l’incidenza: 17,5 casi ogni mille assistiti. In particolare ...Dopo 16 giorni di lezioni sospese per le vacanze natalizie, la mattina di lunedì 8 gennaio tornano sui banchi oltre sette milioni di studenti di ogni ordine e grado per la ripresa delle lezioni. Una p ...