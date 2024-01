Congresso il 23 e 24 febbraio Tajani detta il futuro di Forza Italia

... il maggiore partito conservatore: e ora vuol trasformarlo - con l'assenso deldi Erfurt ... Scholz: 'Ha plasmato il nostro paese' Contro Maaen, nelscorso, la presidenza della Cdu ...Cinque anni fa a Cervere, il 13 aprile 2019, in occasione delprovinciale di Forza Italia, presieduto dall'attuale ministro dell'Ambiente Gilberto ...provinciali vanno celebrati entroIl segretario degli azzurri presenta le new entry nel partito: «Vogliamo essere il centro non solo del centrodestra» ...« Falsi miti di progresso ». Il 24 febbraio torna a Roma il convegno ‘politicamente scorretto’ patrocinato dal network ‘Se questo è l’uomo’.