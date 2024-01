Congestione nasale | se cronica causa disturbi respiratori e del sonno

(Di lunedì 8 gennaio 2024) ROMA - Raffreddore, influenza e Covid, ma anche allergie. Sono tante le malattie, soprattutto in inverno, che portano con sé la difficoltà o addirittura l'impossibilità di respirare con il naso. Laè fastidiosa quando è passeggera, ma quando si presenta nella formapuò cre

MILANO -, il cuore dei bambini e il valore della divulgazione scientifica sono i temi della ventiquattresima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Luca Malvezzi, ...... se invece si tratta di influenza, è possibile riscontrare febbre, tosse secca, dolori generalizzati e stanchezza, in alcuni casi possono manifestarsi diarrea,e mal di gola. ...È una patologia spesso poco considerata, ma molto diffusa e severamente invalidante. La diagnosi è complessa e deve basarsi sempre su consulti multidisciplinari ...Questo è il periodo in cui ci si ammala di più di sinusite: ecco i rimedi efficaci e soprattutto naturali per contrastarla.