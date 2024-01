Congedo parentale paritario | un impegno bi - genitoriale anche in politica?

Per tutti i dettagli e l'ufficialità degli interventi si attende l'approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2024 e la pubblicazione in ... (247.libero)

Congedo di maternità e Congedo parentale : rispondiamo a due QUESITI posti in merito in redazione, riportando infine alcune sintetiche informazioni ... (orizzontescuola)

Novità dalla Legge di Bilancio 2024 per il Congedo parentale . A illustrarle il sindacato UIL Scuola RUA che ripercorre come si è arrivati a questa ... (orizzontescuola)

La Manovra 2024 , approvata con Legge 30 dicembre 2023 numero 213 non ha mancato di introdurrenumerose disposizioni in favore di ... (leggioggi)

La proposta prende spunto da una legge ormai in vigore da un anno nella Finlandia dell'ex governo di Sanna Marin (che ...La modifica del" di cui stanno discutendo in questi giorni le sinistre nella speranza di costruire un nuovo fronte largo " potrebbe essere lo spunto per una proposta più ampia su ...Spiacenti, non riusciamo a trovare la pagina che stai cercando ...Maternità più tutelata da quest'anno. Non andare a lavoro per rimanere a casa ad accudire il neonato comporterà una minore rinuncia di stipendio. Due mesi del congedo parentale, infatti, sono ...