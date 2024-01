Congedo parentale | nel 2024 i neo-genitori anche docenti e Ata potranno usufruire della misura indennizzata all’80% per i primi due mesi

Congedo di maternità e Congedo parentale : rispondiamo a due QUESITI posti in merito in redazione, riportando infine alcune sintetiche informazioni ... (orizzontescuola)

Novità dalla Legge di Bilancio 2024 per il Congedo parentale . A illustrarle il sindacato UIL Scuola RUA che ripercorre come si è arrivati a questa ... (orizzontescuola)

La Manovra 2024 , approvata con Legge 30 dicembre 2023 numero 213 non ha mancato di introdurrenumerose disposizioni in favore di ... (leggioggi)

La Manovra 2024 , approvata con Legge 30 dicembre 2023 numero 213 non ha mancato di introdurrenumerose disposizioni in favore di ... (leggioggi)

Inps, neogenitori potranno avere primi due mesi diall'80%. Lo chiarisce una circolare dell'Inps sulle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e di sostegno al reddito e alle ...Nel 2024 i neogenitori potranno averei primi due mesi diindennizzati all'80%.La legge di Bilancio del 2024 prevede l'innalzamento dell'indennità per il secondo mese di congedo parentale fino ai sei anni di età del figlio o dall'entrata del minore in famiglia dal 30% al 80%. Un ...Inps, neogenitori potranno avere primi due mesi di congedo parentale all’80%. Lo chiarisce una circolare dell’Inps sulle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rap ...