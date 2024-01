Conegliano suona la 15a | vincono Milano e Firenze

(Di lunedì 8 gennaio 2024) ROMA - Stasera, nella prima domenica del 2024, si sono giocate tre partite di A1 Femminile, in attesa del recupero di Trasportipesanti Casalmaggiore - Igor Gorgonzola Novara che completerà la 2a ...

Senza limiti lo strapotere della Prosecco Doc, alla 15 vittoria consecutiva in campionato contro Honda Olivero S. Bernardo Cuneo che nulla può contro la superiorità tecnica della ......subito fortemettendo a segno l'ennesimo ace 3 a 0. Ancora in difficoltà la ricezione cuneese, le padrone di casa battono forte e le gatte faticano a costruire gioco 5 a 2. Cuneola ...L'ex coach della nazionale colpito in volto a causa di una deviazione fortuita sulla conclusione della pallavolista ...Nelle tre partite della 2a di ritorno giocate stasera la capolista continua la marcia da imbattuta superando Cuneo. Egonu e socie senza problemi contro Trento di Mazzanti. La squadra di Carlo Parisi v ...