' Condizioni non sicure' | Oms annulla consegna forniture nel nord di Gaza

(Di lunedì 8 gennaio 2024), 8 gen. (Adnkronos Salute) - L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha dichiarato di essere stata costretta adre ieri una missione per portaremediche neldidopo non aver ricevuto garanzie dizza. "Sono passati 12 giorni dall'ultima volta che siamo riusciti a raggiungere ildi", ha scritto su X l'ufficio dell'Oms nei territori palestinesi. "I pesanti bombardamenti, le restrizioni ai movimenti e le comunicazioni interrotte stanno rendendo quasi impossibile laregolare e sicura dimediche in tutta, in particolare nel". Laprevista domenica, ha affermato l'Oms, era stata ...

...Grillo - che per medici e infermieri lavorare in quellesia molto difficoltoso. Poi mi hanno trovato una cameretta al primo piano per stare più tranquillo, era quella mortuaria ,stava ......le tecnologie di processo in base alle mutevolidel mercato o personalizzare i prodotti appositamente per i singoli clienti. Ovvio, quindi, che Pechino voglia prenderne il controllo e...A Ravenna, poco prima delle 7 di stamattina, una donna, Giulia Lavatura, si è lanciata dal nono piano di un palazzo, portando con sé la figlia di 6 anni, Wendy, […] ...“I civili palestinesi devono tornare a casa in sicurezza, non appena le condizioni lo consentiranno”.