' Condizioni non sicure' | Oms annulla consegna forniture nel nord di Gaza

(Di lunedì 8 gennaio 2024), 8 gen. (Adnkronos Salute) - L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha dichiarato di essere stata costretta adre ieri una missione per portaremediche neldidopo non aver ricevuto garanzie dizza. "Sono passati 12 giorni dall'ultima volta che siamo riusc

Il sesto gigante femminile della stagione di Coppa del mondo è alle porte. Saranno nove le azzurre in gara sulla pista di Kranjska Gora , in ... (sportface)

I Tagli ai contributi economici ai caregiver famigliari delle persone con disabilità gravissima in Lombardia in cambio di servizi sociosanitari, già ... (ilfattoquotidiano)

Social. Tragedia in Italia . Una madre si è lancia ta dal nono piano di un palazzo con la figlia in braccio. Scopriamo insieme le attuali condizioni ... (tvzap)

...Grillo - che per medici e infermieri lavorare in quellesia molto difficoltoso. Poi mi hanno trovato una cameretta al primo piano per stare più tranquillo, era quella mortuaria ,stava ...Penso sia impossibile arbitrare in modo sereno questo tipo di partite,ci sono le". Già prima del tecnico dell'Atalanta, Sabatini aveva lamentato lo stesso problema: " Quello che ...A Ravenna, poco prima delle 7 di stamattina, una donna, Giulia Lavatura, si è lanciata dal nono piano di un palazzo, portando con sé la figlia di 6 anni, Wendy, […] ...“I civili palestinesi devono tornare a casa in sicurezza, non appena le condizioni lo consentiranno”.