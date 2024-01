Concorsi scuola 2024 | ci saranno 14mila posti in più ma la distribuzione per classe di concorso non c’è ancora Ecco perché

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 8 gennaio 2024): i nuovi bandi per l'ordinario sono stati pubblicati con DDG n. 2575/2023 per la secondaria e DDG n. 2576/2023 per infanzia primaria l'11 dicembre e la presentazione delle domande sarà possibile entro domani 9 gennaio ore 23:59. Siamo dunque alla conclusione di un periodo complicato, dato che il bando atteso dall'estate è arrivato in ritardo e adesso bisognerà "correre" per concludere le procedure in tempo per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico/25. L'articolo .