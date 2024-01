Concorsi docenti 2024 | scadenza 9 gennaio | quali sono i motivi di ESCLUSIONE

(Di lunedì 8 gennaio 2024)due le procedure inil 9ore 23:59, quella per infanzia e primaria disciplinata dal DDG n. 2576/2023 e quella per la scuola secondaria con DDG n. 2575/2023. Chi partecipa ad entrambe le procedure presenta due domande, altrimenti una domanda con all'interno il numero delle classi di concorso o posti richiesti. Si può scegliere una sola regione per infanzia primaria e una sola per secondaria. L'articolo .

Entro domani 9 gennaio (ore 23,59) è possibile inviare domanda di partecipazione ai concorsi per scuola dell'infanzia e primaria e secondaria di primo e secondo grado. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica. Indipendentemente o meno dal fatto che la nostra classe di concorso è stata aggregata in altra regione per la prova orale, la prova scritta si svolgerà comunque nella regione scelta nella domanda.