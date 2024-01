Comune di Napoli | fondi tolti a manutenzioni urgenti per evento sul caffè | è polemica

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDal fondo stradale aidiè un attimo, aldi. Perché appunto disi tratta – 80.000 euro – stornati dagli interventi manutentiviordinari, in favore di undi promozione del. La variazione di bilancio è arrivata il 28 dicembre, approvata con 20 voti favorevoli e un astenuto. “di tutto avrebbe bisogno, tranne che di promuovere il” denuncia la consigliera regionale Maria Muscarà (gruppo misto). Laè rovente. Proprio come una tazzina di buonnapoletano. E l’oro nero di Partenope, si sa, è conosciuto nel mondo. “Gli 80.000 euro non escono dal cilindro, ma verranno sottratti dal fondo ...

Racconta di un 4 luglio diverso da tutti gli altri per Aldo Buratto, una vita dedicata aldi ... il giorno prima, Italia - Argentina al San Paolo di: gol di Schillaci e Caniggia nei tempi ...... Professore di Psicologia Sociale Università Federico II e Segretario Comitato Scientifico 'Sii Saggio, Guida Sicuro' e Antonio De Iesu, Assessore alla Legalità e Sicurezzadi. Modera ...E' indagato per lesioni gravi a personale sanitario e per violenza a pubblico ufficiale l'uomo, originario del comune stabiese, che la sera del 3 gennaio avrebbe picchiato… Leggi ...Lo street artist ha realizzato quattro murales nel quartiere popolare ribattezzato Bronx, prossimo alla riqualificazione. È polemica per la distruzione delle opere ...