Commissione Ue | “L’Europa morirà di fame senza migranti”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 8 gennaio 2024) L’Unione europea “diimmigrazione, ha dichiarato la Commissaria europea per gli Affari interni, Ylva Johansson. Parlando durante un colloquio ad Atene con il ministro greco per la Migrazione e l’Asilo, Dimitris Keridis, Johansson ha spiegato che la popolazione “in età lavorativa” dell’Ue sta diminuendo di un milione di persone all’anno e che far aumentare la migrazione legale della stessa quantità in modo “ordinato” “è davvero una sfida”. L’Unione europea “di. Lo ha detto la Commissaria europea per gli Affari interni, Ylva Johansson “In un anno normale arrivano circa tre milioni e mezzo dilegali e circa 300.000 di irregolari, il 10% rispetto a quelli legali – ha spiegato ancora la commissaria ...