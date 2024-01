Comitato ‘Taverna ferro’ occupa la stanza del sindaco nella sede del Consiglio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUna cinquantina di persone appartenenti aldi lotta ‘ex Taverna del, il rione di case popolari nel quartiere San Giovanni a Teduccio, stando l’ufficio delGaetano Manfredi nel palazzo delcomunale di via Verdi a Napoli. I manifestanti chiedono che, in previsione dell’abbattimento dei palazzoni e della riqualificazione della zona, venga garantito il diritto alla casa di tutte le 360 famiglie che a partire dal 2014 ‘‘hanno richiesto ed ottenuto – si legge in una nota inviata all’ANSA – il bollettino mensile per il canone d’affitto che viene regolarmente pagato anche se nel contempo viene negata la residenza”.“Resteremo qui – dichiarano i manifestanti – fino a quando non otterremo un incontro con ilManfredi ...