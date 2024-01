Come cambieranno le dinamiche tra gli inquilini?

Leggi su iodonna

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Stasera alle 21.35 in diretta su Canale 5 va in onda la trentesima puntata di Grande Fratello 17. Tanti gli argomenti al centro del nuovo appuntamento, condotto da Alfonso Signorini. Tra tutti, le sorti di Beatrice Luzzi, che ha abbandonato il reality show in seguito alla morte del padre. Grande Fratello 2023: il cast secondo le indiscrezioni X Leggi anche ...