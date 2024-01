“Coltellata a Garibaldi” Grande Fratello | il pubblico contro le parole di Anita | “Ma che persona…”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 8 gennaio 2024)2023,, ilsempre più. Le vicende in casa stanno decisamente scuotendo gli animi. Dopo l’uscita di Beatrice Luzzi che sta affrontando il doloroso lutto in famiglia, la situazione sembra precipitare per alcuni dei concorrenti rimasti in gioco. Ed è questo il caso diche nelle ultime ore si è trovata nel bel mezzo di una conversazione con Massimiliano Varrese.del GF, cosa sta succedendo. Negli ultimi giorni la gieffina è stata richiamata in confessionale per poi riportare in casa agli altri inquilini un consiglio, quello di mantenere un profilo basso dopo la polemica circa l’assenza di emparia dimostrata da ...