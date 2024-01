Colpisce un uomo con una bottiglia | arrestato per tentato omicidio dalla polizia a Latina

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Pubblicato il 8 Gennaio, 2024 Il quartiere Nicolosi diè nuovamente al centro di un grave fatto cronaca dopo quanto accaduto sabato sera. Una lite tra gruppi di stranieri ha degenerato in un’aggressione, causando il ferimento di una persona. Lite tra Gruppi di Pakistani e Nordafricani Le due fazioni coinvolte nella lite sono emerse come un gruppo di pakistani e un altro di nordafricani. La discussione iniziale si è svolta nei pressi di un locale situato tra via Corridoni e via Marchiafava, nel quartiere Nicolosi. Degenerazione dell’Episodio Sebbene inizialmente sembrasse che la situazione si fosse placata con la fine della discussione, successivamente uno dei nordafricani è tornato indietro armato di unadi vetro rotta. Utilizzando l’oggetto, ha attaccato un pakistano, infliggendogli ferite al collo e alla testa. Il ...

