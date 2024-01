Classifica senza errori arbitrali | Napoli tra le più svantaggiate nel girone d’andata

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ilcon il più alto numero di tortisubiti (ben 4) e un saldo di -2 punti inCon la conclusione del, è possibile far luce sugli episodiche hanno influito sulladi Serie A. Soprattutto nelle ultime giornate, alcune decisioni dei direttori di gara sono state oggetto di grosse polemiche. Come recita laredatta da Superscommesse, tra le squadre che hanno pagato il prezzo più alto delle sviste dei fischietti del campionato appare il, con il più alto numero di tortisubiti (ben 4) e un saldo di -2 punti in. Tra le svantaggiante ...

E il debutto nel circuito sarà comunque particolare, trattandosi infatti di un torneo esibizione (peraltro): al Kooyong Classic il numero 4 del mondo sfiderà l'australiano Marc ...... miglior differenza reti e questo depone per dire che siamo autorevolmente in testa alla"... capita", dicefare riferimento esplicito ad altri match. "Non sto qui ad elencare eventuali ...Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando: "Inter capolista con merito, ha fatto un grande girone d'andata. La ...Quali sono i migliori smartphone in commercio per caratteristiche tecniche Ecco la top 7, divisa per categorie e per fasce di prezzo, e selezionata ...