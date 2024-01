City | ancora bloccato il rinnovo di De Bruyne L’Arabia Saudita chiama…

Le parole di Pep Guardiola , tecnico del Manchester City , in vista della semifinale del Mondiale per club contro Urawa Reds Pep Guardiola ha ... (calcionews24)

Le parole di Pep Guardiola , tecnico del Manchester City , dopo la vittoria dei Citizens nel mondiale per club Pep Guardiola non si muove dal ... (calcionews24)

Rimaneavvolto nel mistero il futuro di Kevin De Bruyne . Il trequartista belga ha un contratto in scadenza a giugno 2025 ed il rinnovo con il Manchesterè rimasto bloccato, in standby, sin da ..."Siamo vicini ad una nuova fase nel nord, anche a Gaza", ha detto. L'ufficio del ministro ha poi specificato che il cambiamento avverrà "presto". Le affermazioni di Gallant hanno causato, però, ...Rimane ancora avvolto nel mistero il futuro di Kevin De Bruyne. Il trequartista belga ha un contratto in scadenza a giugno 2025 ed il rinnovo con il Manchester City è rimasto bloccato, in standby, sin ...Un filmato mostra la brutale aggressione ad un tifoso del Manchester City su un tram al termine del match di FA Cup vinto dalla squadra di Guardiola sull’Huddersfield ...