Cisgiordania | bambina palestinese di 4 anni uccisa per errore da un proiettile della polizia israeliana - VIDEO

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Laha dichiarato di aver ucciso "per" unadi 4in. Il, secondo le ricostruzioni, era diretto verso l'autore di un attentato. L'attacco è avvenuto "a un checkpoint di Gerusalemme Est", non lontano dalla città di Biddu, in Cisg