Cina | presenta nuovo piano operativo ferroviario

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Pechino, 08 gen – (Xinhua) – Lae’ pronta ad attuare una partire dal 10 gennaio 2024, con l’obiettivo di migliorare la capacita’ di trasporto di passeggeri e merci, ha dichiarato oggi l’operatorenazionale. Secondo il, in tutto il Paese saranno aggiunti 233 treni passeggeri, portando il numero totale a 11.149, secondo la China State Railway Group Co., Ltd. Un totale di 22.264 treni merci operera’ a livello nazionale dopo l’adeguamento, con un aumento di 40 unita’ rispetto al programma attuale. Insieme all’inaugurazione di nuove linee ferroviarie e stazioni a livello nazionale, l’adeguamento mira a rafforzare la connettivita’ in aree come la Greater Bay Area di ...