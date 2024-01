Cina | funzionario | investitori stranieri beneficiano di politiche apertura

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Pechino, 08 gen – (Xinhua) – Con lediin cantiere, le aziende estere stanno scommettendo sul mercato cinese, ha dichiarato undel ministero del Commercio del Paese durante la China Economic Roundtable organizzata dall’agenzia di stampa Xinhua. L’interesse delle imprese estere per gli investimenti insta crescendo, ha dichiarato Zhu Bing, direttore del dipartimento per l’amministrazione degli investimenti esteri del ministero del Commercio. Zhu ha aggiunto che nei primi 11 mesi del 2023 il numero di imprese di nuova costituzione a investimento estero in tutto il Paese e’ aumentato del 36,2% su base annua. “In particolare, sono aumentati in modo significativo gli investimenti da Paesi sviluppati come Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Svizzera e Australia”, ha dichiarato Zhu. ...