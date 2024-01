Xiamen, 07 gen – (Xinhua) – Alessio Punzi, responsabile della World Athletics Road Running, ha elogia to la Cina come un grande contributo re allo ... (romadailynews)

...laa "unificare i pensieri" e "raccogliere la forza del popolo per la grande causa della costruzione di un Paese forte e del ringiovanimento nazionale", ha detto il mese scorso un......principio di 'un'unica' e gli Stati Uniti sono impegnati a sostenere le capacità di difesa della vecchia Formosa). Constatazioni, quelle di Politico, in linea con le parole di undi ...La Cina ha dichiarato di aver arrestato un cittadino straniero a capo di una società di consulenza estera per presunto spionaggio per conto del Regno Unito. Il Ministero della Sicurezza di Stato cines ...Pechino ha arrestato il capo di una società di consulenza d’oltremare, con l’accusa di aver presumibilmente spiato la nazione asiatica per conto del governo britannico.