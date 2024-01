Cina | Anhui sviluppa modello commerciale di turismo invernale 3

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Qianshan, 08 gen – (Xinhua) – L’offerta turistica della cittadina di Shuihou, ai piedi del monte Tianzhu, in passato si limitava alla semplice visita delle zone montuose. Negli ultimi anni, il servizio e’ stato diversificato con lo sviluppo di una serie di alloggi in famiglia di alta qualita’. E’ stato inoltre creato un nuovo, “neve piu’ alloggio in famiglia”, basato sulla vistazione sciistica durante il periodo. Questi alloggi e le altre attrazioni turistiche basate sulle famiglie oggi offrono opportunita’ di lavoro a piu’ di 3.000 abitanti locali. (Xin) Agenzia Xinhua