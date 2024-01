Cina | Adora Magic City completa viaggio commerciale inaugurale

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Pechino, 08 gen – (Xinhua) – La prima nave da crociera di grandi dimensioni costruita in, l’, ieri ha terminato il suodopo aver percorso 1.119 miglia nautiche in undi sette giorni e sei notti. Agenzia Xinhua

tutto ciò che è arte, vive a Roma ed è fidanzata con Flavio. Andrea Sciamanna - 34 anni La ... i suoi genitori, papà marchigiano doc e mamma cinese, si conobbero nelladegli anni '80, ...tutto ciò che è arte, vive a Roma ed è fidanzata con Flavio. Andrea Sciamanna - 34 anni La ... i suoi genitori, papà marchigiano doc e mamma cinese, si conobbero nelladegli anni '80, ...Pechino, 08 gen – (Xinhua) – La prima nave da crociera di grandi dimensioni costruita in Cina, l’Adora Magic City, ieri ha terminato il suo viaggio commerciale inaugurale dopo aver percorso 1.119 ...Sono originari della Cina settentrionale, si sono diffusi anche in Giappone, Corea, Vietnam, Taiwan per poi arrivare anche in Occidente, assumendo una forma leggermente più grande e declinandosi in ...