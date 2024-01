Ciclismo su pista | le speranze di medaglia dell’Italia agli Europei | occasione per Consonni | Milan leader

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Inizio di stagione intensissimo per il. In un’annata ricca di appuntamenti ecco subito glisuin Olanda in quel di Apeldoorn. Oggi sono state annunciate le convocazioni per la Nazionale italiana e tra gli uomini spiccano le assenze di Filippo Ganna, Elia Viviani e Manlio Moro. La stella è sicuramente Jonathan: l’azzurro è detentore del titolo continentale nell’inseguimento individuale ed è ovviamente ildel quartetto che però sarà privo di due dei punti cardine. Con l’uomo della Trek-Segafredo nel trenino ci sono altri due dei componenti del quartetto delle meraviglie di Tokyo, Francesco Lamon e Simone. Proprio quest’ultimo può giocarsi le proprie chance nell’omnium, che di solito è riservato a Viviani: probabilmente il veterano campione ...

Il calendario e il programma completo degli Europei 2024 disu, che andranno in scena nel velodromo olandese di Apeldoorn da mercoledì 10 a domenica 14 gennaio . Grande attesa per la rassegna continentale, che vedrà in gara 292 atleti ...Il 2024 delsu, in un anno che vedrà il culmine con i Giochi Olimpici di Parigi a luglio, si apre con gli Europei di Apeldoorn. Si inizia mercoledì 10 e si prosegue fino a domenica 14 gennaio, ...Da mercoledì a domenica sul velodromo di Apeldoorn, le Nazionali maschile e femminile del c.t. Villa a caccia di punti chiave per i Giochi di Parigi. I due olimpionici sono in Australia per il Tour Do ...Tutto pronto per la rassegna di Apeldoorn, in programma dal 10 al 14. Azzurri senza Ganna, Viviani e Manlio Moro, ma ci sono Milan e Consonni, oltre all'astro nascente Predomo ...