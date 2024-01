Ciclismo su pista | i convocati dell’Italia per gli Europei 2024 | donne al completo | c’è Milan | tre assenti di peso

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Da mercoledì 10 a domenica 14 gennaio si terranno ad Apeldoorn i Campionatidisu, primo grande evento di un anno solare che proporrà anche i Mondiali in Danimarca e soprattutto i Giochi Olimpici di Parigi. Questa rassegna continentale ha unspecifico notevole anche perché rappresenta uno degli ultimi appuntamenti che assegna punti per i ranking di qualificazione a cinque cerchi. In tal senso l’Italia è abbastanza tranquilla nell’endurance con i rispettivi quartetti, mentre attualmente il 12° posto nel Team Sprint maschile non sarebbe sufficiente. “Al mondiale abbiamo fatto il decimo tempo a un decimo dall’ottava. Mancano ancora quattro prove. Dobbiamo crederci fino in fondo”, il commento del responsabile del settore velocità azzurro Ivan Quaranta. Queste invece le ...

