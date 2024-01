“Ci ha provato con Anita” Notte movimentata al Grande Fratello | com’è andata a finire

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Non contento di aver preso un umiliante due di picche, con tanto di video comici con tutte le sue gesta e parole da fallimentare corteggiatore, Federico Massaro ieriha pensato bene di andare verso il letto diOlivieri per dichiararsi a lei nel buio più totale del2023. La reazione di lei? Ovvia. Su Twitter una serie di spettatori ancora si sta contorcendo dall’imbarazzo provocato dalla dichiarazione d’amore di Federico Massaro adOlivieri. La seconda dopo quella in diretta al2023 due puntate fa. Secondo diversi, 26enne compresa, potrebbe essere una mossa per salvarsi al televoto., dichiarazione e due di picche nellaInizialmente si ...

CALCIO - Sfortuna, decisioni arbitrali discutibili e disattenzioni. E' il cocktail giàdiverse volte nel 2023 che la Lucchese ha dovuto buttar giù anche nella prima gara dell'anno ... due...... dopo aver ripresocostanza a condividerei suoi follower attimi di vita quotidiana, ha ... la conduttrice aveva rotto il silenzio e rivelato dei retroscena molto privati sul malesseree ...HP ha annunciato tantissimi prodotti: dalla linea Spectre x360 a Pavillion, Omen e tutte le novità del CES 2024. Scopri di più ...Sergio e Pietro Castellitto per la prima volta insieme in tv e in esclusiva a Domenica In si raccontano. Pietro Castellito a Mara Venier: «Io ho provato anche in tutti i modi a non farlo ...