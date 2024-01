Chiude Alla scoperta del Ramo d’oro Scatta la raccolta firme per salvare il programma

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Edoardo Camurri (Us Rai) Il 2024 si è aperto con i festeggiamenti (che continueranno) per i 70 anni della tv, ma in Rai c’è chi non festeggia affatto. Edoardo Camurri, proprio questa settimana, saluterà il suodelcon le ultime 3 puntate in onda oggi, domani e venerdì 12 gennaio. Dopo 190 puntate, ildi Rai Culturarà infatti i battenti. Partito in sordina il 31 ottobre 2022, ha poi continuato la suazione nell’attuale stagione tv, anche se in durata ridotta (passando da 40 a 25 minuti), ma senza ottenere mai risultati entusiasmanti, che si aggirano attorno al 3% di share, complice una fascia oraria complicata, quella del primo pomeriggio di Rai 3 (in onda anche su Rai Storia con repliche ...