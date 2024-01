Chiede foto hard ad una bimba di 11 anni… Indagato 27enne pontino

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Pubblicato il 8 Gennaio, 2024 Dovrà presentarsi davanti alla corte presso il Tribunale di Latina ilstudente del capoluogo accusato dei reati di adescamento di minori e detenzione di materiale pedopornografico per aver tentato di adescare unadi 11 anni. La Procura di Trento, zona di residenza della parte offesa, ha passato il fascicolo alla Procura di Roma, competente per i reati in materia distrettuale. Si procederà, quindi, secondo la disposizione del pubblico ministero di Roma Eugenio Albamonte, che ha indetto la citazione diretta a giudizio nei confronti del. A quanto pare il sullo smartphone dello studente sarebbero stati trovati 26 file contenenti immagini di minori a sfondo pornografico. Inoltre, gli inquirenti sono risaliti ad un gruppo Whatsapp di cui il giovane si sarebbe servito per adescare la ...

: Agenzia Fotogramma "Fai il braccio teso durante la commemorazione di Acca Larentia Nessuno tii documenti. Il ... ha scritto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca su 'Fb' postando alcunedella ...ROMA (ITALPRESS) – “Non posso in questa sede non ribadire la mia preoccupazione per quanto sta avvenendo in Israele e Palestina. Tutti siamo rimasti scioccati dall’attacco terroristico del 7 ottobre s ...Arriva l'ennesimo ultimo avvertimento del "Joker della Florida", che adesso chiede a Rockstar Games ben 10 milioni di ... della Florida" per via del suo look in occasione di una celebre foto ...