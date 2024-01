Chiara Ferragni | verso l' ipotesi di truffa nell' inchiesta pandoro-gate Cosa rischia

(Di lunedì 8 gennaio 2024), nuova svolta'indagine del. Da quanto si è appreso, per via di una serie di email valorizzatee carte acquisite negli uffici dell'Antitrust,...

La relazione depositata oggi, 8 gennaio, dalla Guardia di Finanza in Procura, a Milano, sul caso del pandoro griffato e prodotto dalla Balocco potrebbe modificare l'impianto accusatorio dell'indagine, ancora senza indagati e senza alcun titolo di reato. Reato che, grazie a una serie di e-mail valorizzate nelle carte acquisite negli uffici dell'Antitrust, potrebbe essere non più frode in commercio bensì truffa. La Guardia di finanza di Milano ha consegnato alla procura di Milano un'annotazione relativa al caso Balocco che vede coinvolta Chiara Ferragni. L'inchiesta sul 'Pandoro Pink Christmas' griffato da Chiara Ferragni e parte di una campagna benefica rischia di costare tanto all'influencer già multata dall'Antitrust per un milione di euro.