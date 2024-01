Chiara Ferragni | “Pandoro Gate” verso l’ipotesi di truffa VIDEO

(Di lunedì 8 gennaio 2024) L’imperosta cadendo a pezzi giorno dopo giorno. Dalla vicenda dei pandori Balocco ormai la reputazione dell’influencer è in caduta libera. Impossibile fare una previsione su come l’imprenditrice digitale atterrerà al suolo dopo la concatenazione di scandali che si sono susseguiti in questi giorni. I guai disembrano ingigantirsi ogni giorno L'articolo proviene da Il Difforme.

Dopo la presa di posizione di Povia , ecco il pensiero di Pupo su Fedez e. Il caso Balocco ha ancora un lungo strascico, per questo la coppia di influencer e imprenditori digitali continua a tenere banco e sulle testate giornalistiche e nel mondo dello ...Le autorità vogliono fare piena luce sul caso che sta travolgendo da settimane. I finanzieri del Comando provinciale di Milano si sono recati nella sede di Balocco a Fossano, in provincia di Cuneo, per acquisire documentazione in merito alla vicenda dei Pandori ...Al momento è senza indagati e titolo di reato, la relazione depositata oggi dalla guardia di finanza in procura a Milano ...Chiara Ferragni potrebbe essere convocata a breve dal pm Eugenio Fusco per fornire la sua versione nell'ambito dell'indagine sulla ...