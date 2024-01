Chiara Ferragni | la Gdf invia la nota | l’analisi delle mail cambia tutto

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il noto caso Balocco eacquista una nuova sfumatura di colore. Nero, per l’influencer. La Guardia di Finanza di Milano ha infatti trasmesso al procuratore aggiunto di Milano, Eugenio Fusco, un’anzione che potrebbe far variare il corsoindagini sulla vicenda. L’aspetto più rilevante riguarda l’ipotesi di reato sul piatto: se in un primo momento i magistrati sembravano propendere per un più leggero “frode in commercio”, adesso secondo quanto trapela dalla Procura meneghina l’indagine potrebbe portare all’iscrizione nel registro per il reato di truffa. Si va verso il reato di truffa Gli elementi raccolti dalla GdF in questi giorni, infatti, avvalorerebbero questa ipotesi. Nel fascicoloto dalle Fiamme Gialle, riporta l’Adnkronos, sono contenuti infatti più allegati rispetto ...