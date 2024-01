Chiara Ferragni indagata | truffa aggravata | annuncio a Pomeriggio 5 VIDEO

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La Procura di Milano ha ufficialmente aperto un fascicolo contropernel caso del pandoro Balocco. Dopo giorni di indagini, la Guardia di Finanza ha acquisito documenti presso l'azienda dolciaria in Piemonte, cercando prove della comunicazione via email tra la moglie di Fedez e i vertici dell'azienda. L'è stato dato durante la puntata odierna di5, lunedì 8 gennaio 2024, da Myrta Merlino e dai vari organi di stampa.era testimonial dell'azienda, promuovendo il pandoro Balocco con l'implicita promessa che l'acquisto del dolce avrebbe sostenuto la ricerca sull'osteosarcoma e sarcoma di Ewing, contribuendo all'acquisto di un nuovo macchinario per l'ospedale ...

Stamani, la Guardia di Finanza ha depositato alla Procura di Milano una relazione in merito al caso del pandoro firmato, in cui attualmente non ci sono indagati o titoli di reato. L'...è indagata dalla procura di Milano per 'truffa aggravata da minorata difesa' in relazione al caso della promozione del pandoro ' Pink Christmas ' prodotto dall'azienda piemontese ...Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata nell'ambito dell'indagine della Procura di Milano con al centro il caso del pandoro 'Pink Christmas' prodotto dall'azienda piemontese Balocco.Lo rivelano fonti della Procura della Repubblica di Milano al lavoro sull’indagine seguita alla multa da parte dell’antitrust Chiara Ferragni e Alessandra Balocco, amministratore delegato dell’omonimo ...