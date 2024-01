Chiara Ferragni indagata per truffa | «Sono serena | ho agito in buona fede» Sotto accusa anche Alessandra Balocco

Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata nell'ambito dell'indagine della Procura di Milano con al centro il caso del pandoro 'Pink Christmas' ... (leggo)

Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata nell'ambito dell'indagine della Procura di Milano con al centro il caso del pandoro 'Pink Christmas' prodotto dall'azienda piemontese Balocco. Lo rivelano fonti della Procura della Repubblica di Milano al lavoro sull'indagine seguita alla multa da parte dell'antitrust. Chiara Ferragni e Alessandra Balocco, amministratore delegato dell'omonimo azienda, sono indagate per truffa aggravata. L'imprenditrice digitale sarà tra le persone che verranno ascoltate.