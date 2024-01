Chiara Ferragni indagata per truffa aggravata! Le prime parole dell’influencer

Sono settimane che non si fa altro che parlare di Chiara Ferragni e del caso del pandoro Balocco . Il tutto non solo è costato alla Ferragni una ... (isaechia)

Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata insieme ad Alessandra Balocco. L'imprenditrice digitale sarà tra le persone che verranno ascoltate in ... (ilmessaggero)

è indagata dalla procura di Milano per 'truffa aggravata da minorata difesa' in relazione alla promozione del pandoro Balocco. È indagata per lo stesso reato anche Alessandra Balocco ...Lo afferma, assistita dagli avvocati Marcello Bana e Giuseppe Iannaccone in merito alla notizia relativa all'iscrizione nel registro degli indagati - con l'accusa di truffa aggravata -...Chiara Ferragni è indagata per truffa aggravata dalla minorata difesa. Si tratta del caso ormai noto a tutti del pandoro ‘Pink Christmas’ prodotto dall’azienda piemontese Balocco. L’iscrizione è stata ...Chiara Ferragni rischia dopo il Pandoro gate l’accusa di truffa. Al momento il fascicolo d’indagine è senza indagati e titolo di reato, ma la relazione… Leggi ...