Chiara Ferragni indagata | Paola Ferrari all’attacco | “E così sia”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) (Adnkronos) – “E’sia”., a pochi istanti dall’uscita della notizia che vede l’influencerper truffa aggravata per il caso pandoro Balocco, la giornalistavasu Instagram. Pubblicando tra le foto un take di agenzia che riporta la news, commenta: “E’sia @#truffa #money #childrens #influencer”. Un commento che però scatena la reazione piccata di qualche follower: “Qualcuno diceva. Chi è senza peccato scagli la prima pietra…”, si legge nei commenti. L'articolo proviene da Italia Sera.

- - > Ansa . Il caso relativo al pandoro firmatoe prodotto dalla Balocco ha conosciuto uno sviluppo clamoroso, ma non inatteso.è indagata per "truffa aggravata" nell'ambito dell'indagine della Procura di Milano con ...Cosi' l'influencerdopo la notizia relativa alla iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura della Repubblica di Milano. 'Sono, invece, profondamente turbata - ...Milano, 8 gen. (Adnkronos) - "A seguito di numerosi articoli che hanno messo in dubbio l’effettiva donazione del cachet di Sanremo a D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, l’associazione conferma ...Altro che Pandoro solidale Chiara Ferragni è indagata dalla Procura di Milano per il caso della sponsorizzazione del pandoro Balocco nell’ambito di una presunta iniziativa benefica già finita nel ...