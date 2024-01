Chiara Ferragni indagata | dalla procura di Milano una pesante accusa

(Di lunedì 8 gennaio 2024). Stando all'Adnkronos l'influencer, assieme ad Alessandra Balocco, ad dell'omonimo gruppo dolciario, risultano indagate per truffa aggravata da minorata difesa nella vicenda dei pandori "griffati" Balocco. L'agenzia lo apprende da fonti delladi, secondo cui l'iscrizione è stata decisa daltore aggiunto Eugenio Fusco. Proprio nella giornata di lunedì 8 gennaio i finanzieri hanno perquisito la sede di Balocco nel cuneese. L'obiettivo? Acquisire documentazione e contratti. Dai documenti acquisti presso l'Autorità garante della concorrenza del mercato, che ha multato per oltre 1,5 milioni complessivi le società die l'azienda dolciaria, è emersa la volontà dello staff dell'influencer di inserire a tutti i costi ...

