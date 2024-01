Chiara Ferragni e l' accusa di truffa | le prove trovate nelle sue mail con Balocco

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 8 gennaio 2024) In un colpo di scena che potrebbe ribaltare tutto, emergono nuovi dettagli sulla controversia del pandoro firmato. Una relazione della Guardia di Finanza potrebbe complicare ulteriormente le cose per l'imprenditrice e l'azienda di Cuneo, già ampiamente punite per pubblicità ingannevole. Ma andiamo con ordine. I risvolti della vicendaIl 15 dicembre scorso, le società legate alla nota influencersono state multate per oltre un milione di euro per pratica commerciale scorretta. In parallelo, ancheha ricevuto una multa di 420 mila euro. Il motivo? L'operazione #PinkChristmas che, secondo l', avrebbe indotto i consumatori a credere che acquistando il pandoro ...