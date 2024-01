chiamamifaro | il nuovo EP è Default | la tracklist e la cover

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 8 gennaio 2024)è ilEP di, il racconto delle sette tracce live nel club tour di marzo, le date e i bigliettiè ilEP di, in uscita venerdì 12 gennaio per Columbia Records/Nigiri. Dopo aver collezionato milioni di streams con il primo EP Macchie (UMA Records, giugno 2021) e l’album d’esordio Post Nostalgia (Columbia Records/Nigiri, giugno 2022) e un’estate che l’ha vista protagonista di un importante tour estivo, con una tappa all’Arena di Verona per i Radio Zeta Future Hits – dove ha cantato Santa Subito insieme ad Asteria – e al Red Valley Festival di Olbia davanti a oltre 25.000 persone.ci mostra la sua continua evoluzione artistica con: 7 brani in cui la cantautrice, tra testi immediati ...