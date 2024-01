Chi è stato il peggior campione d’Italia in carica in Serie A? Napoli lontano dal record negativo

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Vincere lo Scudetto e crollare. È capitano più volte nella ricca storia dellaA, che in quasi 95 anni di girone unico ha assistito a tanti trionfi e cadute. L’ultimo caso, almeno per il momento, è quello del2022-23 a 33 anni di distanza dall’ultima volta e costretto a fare i conti con un girone di andata da incubo con lo Scudetto sul petto. Le scelte di Aurelio De Laurentiis si sono infatti rivelate fallimentari. Rudi Garcia èesonerato dopo la dodicesima giornata, ma Walter Mazzarri, al ritorno sulla panchina, non è riuscito a far meglio. Al giro di boa ilè nono in classifica con 28 punti, a venti lunghezze dall’Inter capolista. Insomma, manca solo la matematica ma appare ormai chiaro che a maggio la società partenopea dovrà scucire il ...