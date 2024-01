Chi è Sabrina Scampini? È sposata? Ha figli? Vita privata | carriera e malattia

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Per coloro che sono fan accaniti di programmi di cronaca nera, come Quarto Grado, il nomenon è certo una novità. Donna molto riservata,è una guerriera sotto molti punti di vista, eccco perché abbiamo provato ad indagare nella sua. Chi èConduttrice e giornalista televisiva Italia,nasce a Legnano il 28 agosto 1976. Nota per aver cocondotto Quarto Grado su Rete 4, inizialmente con Salvo Sottile e successivamente come opinionista della stessa trasmissione sotto la conduzione di Gianluigi Nuzzi,ha iniziato la suatelevisiva come autrice in ...