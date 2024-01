Chi è Massimiliano Varrese? Età | moglie e Instagram

...e Anita hanno riso ad un siparietto che Giuseppe ha messo su con un pupazzo presente ... spetterebbe alla gente decideremandare a casa tra i concorrenti che non sono stati vicini a ......risalire la sua abulia alle idee e alle scelte diAllegri, e così finivano per strumentalizzarla, per utilizzarla come mezzo per attaccare l'allenatore bianconero; dall'altra c'era...Beatrice Luzzi rientra stasera al Grande Fratello. L'attrice aveva lasciato la casa di Cinecittà dopo la notizia del padre morto il 3 gennaio, secondo le anticipazioni rilasciate ...Beatrice Luzzi rientra come concorrente nella casa del Grande Fratello già a partire dalla puntata che andrà in onda questa sera lunedì 8 gennaio. Secondo quanto apprende ...