Chi è Francesco Zenga | il Nino de La Storia | “Tutto nuovo per me”

Francesco : basta attacchi ai civili - sono crimini di guerra Nell’udienza al Corpo diplomatico Papa Francesco ha denunciato che “le guerre moderne non si svolgono più solo su campi di battaglia delimitati, né ... (laprimapagina)

Papa Francesco chiede cessate il fuoco e liberazione ostaggi a Gaza ROMA (ITALPRESS) – “Non posso in questa sede non ribadire la mia preoccupazione per quanto sta avvenendo in Israele e Palestina. Tutti siamo rimasti ... (iltempo)

Papa Francesco chiede cessate il fuoco e liberazione ostaggi a Gaza ROMA (ITALPRESS) – “Non posso in questa sede non ribadire la mia preoccupazione per quanto sta avvenendo in Israele e Palestina. Tutti siamo rimasti ... (liberoquotidiano)

Francesco tuona contro la guerra : 'Gli attacchi ai civili sono crimini di guerra' "Le guerre moderne non si svolgono più solo su campi di battaglia delimitati, né riguardano solamente i soldati. In un contesto in cui sembra non ... (247.libero)

Papa Francesco implora unità nella Chiesa dopo la rivolta contro la benedizione alle coppie gay : «Basta ideologie ecclesiastiche» L'Epifania, i Magi che seguirono la luce, un cammino della fede simbolico che non si può ridurre ad un insieme rigido di pratiche religiose o, peggio ... (ilmattino)