Che cos’è la «certificazione digitale delle notizie» che Fratelli d’Italia vorrebbe introdurre

(Di lunedì 8 gennaio 2024) C’è una combinazione micidiale per quanto riguarda il binomio politica e informazione. Questa è rappresentata dall’imminenza di una elezione (nel caso, l’elezione del parlamento europeo 2024) e l’insieme di fatti e circostanze (spesso legati anche a episodi imbarazzanti, come il colpo di pistola esploso a Capodanno nel corso di una festa a cui partecipava il sottosegretario Dalmastro e il deputato Emanuele Pozzolo) che riguardano il partito che è forza principale nel governo. Al di là della circostanza specifica, è successo anche in passato – con governi di diverso colore politico – che la tentazione fosse quella di dare una impronta ben specifica all’informazione, attraverso scelte nei palinsesti della Rai (che dalla politica dipende ancora tanto) o attraversoindicazioni più strutturali anche a livello normativo. Va letta in quest’ottica l’intervista rilasciata ...