Cesena-Olbia | il padre di Shpendi dopo l’aggressione | “Chiedo scusa per il brutto gesto | sono uscito di testa”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) “per questo, a tutte le persone, alla società del, a tutti quelli che lavorano a, li conoscograndissime persone, le ho deluse.centomila volte. Comeun po’ di”.le parole, al Tgr Rai dell’Emilia-Romagna, di Alexall’uscita del commissariato di. Ildell’attaccante albanese Christian ieri è entrato in campo alla fine della partita di serie C con l’per aggredire un avversario del figlio. SportFace.

Questo è ciò che è avvenuto nel finale dell'incontro tra, andato in scena alle ore 16.15 di ieri, domenica 7 gennaio, all'Orogel Stadium - Dino Manuzzi. La partita, valida per il ...Ci sono cose che in un campo da calcio non dovrebbero mai vedersi. Un esempio L'imminente post partita di, match del . Dopo il triplice fischio, il padre di Shpendi (fratello del giocatore dell'Empoli) ha invaso il terreno di gioco e ha colpito con un un pugno il portiere avversario , ...Un finale di gara increscioso che non poteva passare sotto silenzio. Dopo l’aggressione da parte del padre di Cristian Shpendi al portiere dell’Olbia ...Il Cesena Fc si dissocia dai fatti accaduti domenica nel match di serie C, che aveva visto i bianconeri imporsi 1-0. La società “stigmatizza con fermezza il comportamento del familiare del proprio tes ...