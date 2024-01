Cesena-OIbia | il padre dell’attaccante Shpendi invade il campo e aggredisce il portiere avversario Rinaldi | il video

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Caos al termine della partita di calcio trae Olbia, finita con la vittoria per 1 a 0 dei padroni di casa. Come si vede dalle immagini girate dai tifosi, ildi Christian, attaccante del, è entrato ine ha aggredito ildella squadra avversaria, Filippo, tentando di colpirlo con un pugno. L’uomo è stato bloccato dai giocatori e i dirigenti accorsi per fermare la violenza L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

