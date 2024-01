Cervinia | il giallo del cavo d’acciaio della seggiovia danneggiato

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Pubblicato il 8 Gennaio, 2024 La fune in acciaio di un impianto di risalita sulle piste da sci diè stata danneggiata da ignoti, probabilmente con un flessibile. La società Cervino spa, che gestisce il comprensorio, lo ha scoperto stamane e ha segnalato l’accaduto ai carabinieri. Ilè quelloCielo Alto: non è stato reciso, ma scheggiato. Laè rimasta chiusa tutto il giorno, dopo che stamane il sistema di controllo ha evidenziato il problema. Non è il primo caso nella vallata ai piedi del Cervino: nel 2015 si erano già verificati due episodi analoghi, trae Valtournenche.

