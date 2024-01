Cervinia | danneggiato il cavo di una seggiovia

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La fune in acciaio di un impianto di risalita sulle piste da sci è stata danneggiata probabilmente con un flessibile

C’era una volta Cervinia . La celebre località turistica ai piedi del Cervino non sparirà certo dalle mappe della Val d’Aosta. Ma il suo nome sì. Il ... (open.online)

Pubblicato il 8 Gennaio, 2024 La fune in acciaio di un impianto di risalita sulle piste da sci di Cervinia è stata danneggiata da ignoti, ... (dayitalianews)

commenta La fune in acciaio di un impianto di risalita sulle piste da sci di Cervinia è stata danneggiata da ignoti , probabilmente con un flessibile ... (247.libero)

La fune in acciaio di un impianto di risalita sulle piste da sci diè stata danneggiata da ignoti, probabilmente con un flessibile. Lo ha appreso l'ANSA. La ... Il cavoè quello ...Leggi Anche Mottarone, chiuse alcune trattative sui risarcimenti alle famiglie - Anche i parenti di Eitan vicini all'accordo Il cavosulla pista diIl danneggiamento della fune ...La fune in acciaio di un impianto di risalita sulle piste da sci di Cervinia è stata danneggiata da ignoti, probabilmente con un flessibile. Lo ha appreso l'Ansa. La società ...La fune in acciaio di un impianto di risalita sulle piste da sci è stata danneggiata probabilmente con un flessibile ...