Cervinia Aosta | cavo di una seggiovia danneggiato da ignoti | utilizzato un flessibile

L’anno scorso era stata la siccità a mandare all’aria i piani. Questa volta, invece, sono stati gli organizzatori a fare il possibile per far ... (ilfattoquotidiano)

Residenti in rivolta Il presidente della Regione Valle d'Aosta Renzo Testolin ha così deciso di cancellare la denominazione data in epoca fascista, ... (247.libero)

Leggi Anche Milano, cavo d'acciaio in strada: confessa il terzo complice Nella giornata di domenica atutti gli impianti di risalita erano chiusi a causa del vento forte in quota . Quindi ...Scopriamo insieme quali sono le mete più gettonate:(Valle d') , considerata uno dei luoghi più glamour per una settimana bianca meravigliosa. Il suo comprensorio sciistico comprende ...La fune in acciaio di un impianto di risalita sulle piste da sci di Cervinia è stata danneggiata da ignoti, probabilmente con un flessibile. La società Cervino spa, che gestisce il comprensorio, lo ha ...Aosta, 8 gennaio 2024 - E' giallo su chi abbia tentato di tranciare la fune in acciaio di un impianto di risalita sulle piste da sci di Cervinia. Fortunatamente il sabotaggio è stato scoperto in tempo ...