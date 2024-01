C’era una volta un Teroldego

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Giulio De Vescovi è un ragazzo schivo, faremmo meglio a scrivere uomo, ma la leggerezza con cui affronta la vita ce lo fa immaginare più come un giovane che come un signore azzimato. Ha il piglio concreto del contadino, lo sguardo lontano della gente di montagna. Parla poco, se non conosce l’interlocutore sono più i monosillabi che le parole. Ma quando sulla tavola della sua cantina ci sono alcune buone bottiglie, e le persone intorno sono amici certificati, o conoscenti che hanno passato il test di affidabilità, allora la lingua si scioglie, e i pensieri scorrono liberi. È una protezione, è timidezza, o forse è la consapevolezza maturata nel tempo di voler condividere i propri punti di vista sul vino e sul mondo solo con chi sa che può capire. Inutile sprecare fiato e tempo con chi vive di certezze, meglio confrontarsi con chi si interroga e ha dubbi. E lui i dubbi li fa venire, ...